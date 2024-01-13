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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak

SON DAKİKA | İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak

13.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir güvenlik toplantısı yapılacağı açıklandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı icra edileceği ifade edildi. Toplantının 14.30'da başlayacağı bildirildi.

SON DAKİKA | İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak

Son dakika haberi: Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine teröristler sızmaya çalıştı. Teröristlerin girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 asker şehit olurken 4 asker ise yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sızmaya çalışan teröristlerden 15'inin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıklamıştı. Bölgede komandolar operasyonlarını sürdürürken F-16'lar da terör noktalarını vurmaya devam ediyor.

AA-20240110-33403629-33403625-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_VALILER_BULUSMASINA_KATILDI

ERDOĞAN'IN KARARIYLA GÜVENLİK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceği belirtilirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.


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