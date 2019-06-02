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Son dakika: Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kandilli verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Son dakika: Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te saat 16.08'de deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,6 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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