Son dakika: Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te saat 16.08'de deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,6 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

