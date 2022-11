SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

"Merkez üssü Düzce olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyelerimiz can kaybının olmadığını paylaştılar. Allah korusun! Bu deprem afetlere hazırlıklı olmanın önemini tekrar hatırlattı. Geçmiş olsun Türkiye."

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” ifadelerini kullandı.

"Şu an Düzce’de elektrikler kesik, insanlar evlerinin dışında sokaklarda. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar tespiti için bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Şu ana kadar gelen kötü bir haber yok. Bir evin yıkıldığı doğru. Bize ulaşan bir hasar ve yıkık bilgisi yok. Doğru tespitler için günün ışımasını bekleyeceğiz. Depremi takiben insanlar sokaktalar. Elektrik olmadığı için belli bölgelerde jeneratörle aydınlatılan yerler dışında genel olarak elektrikler kesik. Düzce'nin konut stoku yüzde 80 derecesinde yenidir. Bütün tespitler yapıldığında çok kötü sonuçlar beklemiyorum."

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

05.20

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

AHaber Canlı yayınına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin son dakika gelişmelerini paylaştı. "Şu an aldığımız bir olumsuz durum söz konusu değil. Sadece birinci kattan atlamalar var. Oraya da ekiplerimiz gidiyor." diyen Bakan Soylu, "Bir can kaybı yok yaralanma var oda panikle yüksekten atlama sebebi ile. Valilerimiz şu an da hem AFAD'da hem de ilgili merkezlerdeler. Artçı depremler devam ediyor. Panikle atlamanın dışında bir yaralanma yok o da İstanbul ve Sakarya'da sadece bir iki yerde" bilgisini aktardı.

Bakan Soylu, Karadeniz Ereğlisi'nde bir evin yıkıldığı bilgisinin alındığını duyurdu.