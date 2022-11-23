SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

Son dakika: AFAD, saat 04.08'de Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gölyaka merkezli deprem İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar paniğe kapılırken biri ağır 22 yaralının olduğu açıklandı. Deprem sonrasında Sakarya ve Düzce'de okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem nedeniyle yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları... İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...

06.45 DEPREM ANI KAMERADA Birçok ilde paniğe neden olan deprem Bolu'da saniye saniye böyle kaydedildi.

06.18 KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti: "Merkez üssü Düzce olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyelerimiz can kaybının olmadığını paylaştılar. Allah korusun! Bu deprem afetlere hazırlıklı olmanın önemini tekrar hatırlattı. Geçmiş olsun Türkiye."

06.15 BAŞKAN TUNÇ SOYER: EKİPLERİMİZ DESTEK İÇİN TEYAKKUZDA Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” ifadelerini kullandı.

06.10 BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'ye gidiyor.

06.00 DÜZCE'DE 22 KİŞİ YARALANDI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından depreme ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, Düzce'de 22 kişinin yaralandığını, yaralılardan 1'inin, yüksekten atlama sebebiyle durumunun ağır olduğunu bildirildi. Bakan Koca, şehre gerekli ambulans ve UMKE timinin görevlendirildiğini de duyurdu. 05.55 EGM'DEN AÇIKLAMA Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem nedeniyle yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

05.50 DÜZCE VE SAKARYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Düzce'nin ardından Sakarya'da da eğitime 1 gün ara verildi. Vali Atay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

05.45 ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da ise 4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. AFAD, bölgede 18 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi merkez üssü Düzce'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6 olarak revize etti.

05.40 DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: HASAR TESPİTİ İÇİN BÜTÜN EKİPLERİMİZLE ÇALIŞIYORUZ Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, telefon bağlantısı ile katıldığı bir televizyon canlı yayınında, şu ifadeleri kullandı: "Şu an Düzce’de elektrikler kesik, insanlar evlerinin dışında sokaklarda. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar tespiti için bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Şu ana kadar gelen kötü bir haber yok. Bir evin yıkıldığı doğru. Bize ulaşan bir hasar ve yıkık bilgisi yok. Doğru tespitler için günün ışımasını bekleyeceğiz. Depremi takiben insanlar sokaktalar. Elektrik olmadığı için belli bölgelerde jeneratörle aydınlatılan yerler dışında genel olarak elektrikler kesik. Düzce'nin konut stoku yüzde 80 derecesinde yenidir. Bütün tespitler yapıldığında çok kötü sonuçlar beklemiyorum." Belediye Başkanı Özlü, "Ben evdeydim evde hissettim depremi dolap kapakları tamamen açıldı kütüphanedeki kitaplar devrildi. Panik olmamaları ve soğuk kanlı olmalarını istiyorum. 12 Kasım’da tüm Türkiye’de bir deprem tatbikatı da yapıldı herkese panik yapmamasını tavsiye ederim." dedi.

05.35 VALİ YERLİKAYA: KONUYU TAKİP EDİYORUZ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı. ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Düzce'ye geçmiş olsun. İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin." BURSA VALİSİ CANBOLAT: TESPİT EDİLEN OLUMSUZ DURUM YOK Bursa Valisi Yakup Canbolat, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur." ifadesini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.

05.20 BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA AHaber Canlı yayınına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin son dakika gelişmelerini paylaştı. "Şu an aldığımız bir olumsuz durum söz konusu değil. Sadece birinci kattan atlamalar var. Oraya da ekiplerimiz gidiyor." diyen Bakan Soylu, "Bir can kaybı yok yaralanma var oda panikle yüksekten atlama sebebi ile. Valilerimiz şu an da hem AFAD'da hem de ilgili merkezlerdeler. Artçı depremler devam ediyor. Panikle atlamanın dışında bir yaralanma yok o da İstanbul ve Sakarya'da sadece bir iki yerde" bilgisini aktardı. Bakan Soylu, Karadeniz Ereğlisi'nde bir evin yıkıldığı bilgisinin alındığını duyurdu.

05.10 AFAD BAŞKANI: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce'deki deprem ile ilgili, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı. AFAD Başkanı Sezer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." "EKİPLER AFAD’DAN GELECEK BİLGİLERİ BEKLİYOR" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli’de herhangi bir olumsuz bilgi bize ulaşmış değil. Bir olumsuzluk yok. Yardım için ekiplerimiz de şu anda hazır vaziyetteler AFAD’dan gelecek bilgileri bekliyor. Tüm yardım ekiplerimizde teyakkuzda bekliyoruz. Olumsuz bir haber gelirse hemen ekiplerimizi oraya sevk edeceğiz. Elektrik kesintisi gibi de herhangi bir olumsuzluk yok vatandaşlarımız Kocaeli’nin iyi olduğunu bilebilir." dedi. SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA: YARALILARA DAİR HERHANGİ BİR BİLGİ GELMEDİ Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CNN TÜRK televizyonlarında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Şu ana kadar almış olduğumuz haberlerde herhangi bir can kaybı olmadığını duymamız yüreğimize su serpti. Ben de şimdi Afet Koordinasyon Merkezi'ne gidiyorum. Yaralılara dair herhangi bir bilgi gelmedi. İlk gelen bilgilerde herhangi bir can kaybı veya yaralı yok. Tabi ki biz deprem bölgesiyiz, depreme alışkınız. Yüksek katlı binaların yapılmasında önlemler alındı."

05.00 "ANKARA'NIN HERHANGİ BİR BÖLGESİNDEN KÖTÜ HABER ALMADIK" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık." ifadelerini kullandı. Başkan Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

04.50 MUHABİR O ANLARI AĞLAYARAK ANLATTI DHA muhabiri Tezcan Solmaz, katıldığı bir televizyonda yayınında deprem anlarını ağlayarak anlattı:



"Ben Düzce’deyim çok büyük bir sarsıntı ile uyandık. Şu an da şehirde elektrik yok, internet yok. Herkes dışarıda herkes ağlıyor.. Evlerde eşyalar yıkıldı. Çok paniğim çok korkuyorum şu anda. Garip bir duman var. Muhtemelen sobalı bir evden çıkıyor. Benim olduğum yerden hissediyorum tabi. Toz gibi bir duman hissediyorum. Sokakta bir toz bulutu var şu anda. Düzce merkezdeyim ben şu an. Zannediyorum binaların sarsıntısı ile binalarda biriken tozlar yükseldi. Çünkü bir is kokusu alamıyorum." İŞ YERİNİN DUVARI YIKILDI Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce'de bir iş yerinin duvarı yıkıldı.