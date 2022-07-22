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Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 kişi yakalandı

22.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin kullandığı Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'daki 10 adrese sabah saatlerinde baskın yapan polis, 10 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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