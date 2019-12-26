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  4. Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da DEAŞ Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20'si yabancı uyruklu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisler, DEAŞ terör örgütü üyelerinin kurdukları whatsapp gruplarında, terör örgütüne üye olan kişilere ait temel bilgileri içeren ' Mücahit Temel Bilgi Formu' adı altında teröristlerin kişisel ve örgütsel bilgilerinin yer aldığı formların paylaşıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. DEAŞ, HTŞ, FEC, ENC terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iletişimde olan ve İstanbul'da oldukları düşünülen yabancı uyruklu teröristlere yönelik Salı ve Çarşamba günü eş zamanlı olarak İstanbul genelinde belirlenen 48 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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DEAŞ istanbul operasyon

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