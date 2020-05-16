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  4. Son dakika: İstanbul'da dehşet! Eşi tarafından defalarca bıçaklandı

Son dakika: İstanbul'da dehşet! Eşi tarafından defalarca bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan kişi, polisler tarafından yakalandı.

Son dakika: İstanbul'da dehşet! Eşi tarafından defalarca bıçaklandı

Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ayrıntılar birazdan...

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