Son dakika: İstanbul'da dehşet! Eşi tarafından defalarca bıçaklandı

Avc\u0131lar'da bir ki\u015fi sokak ortas\u0131nda kar\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7e\u015fitli yerlerinden b\u0131\u00e7aklad\u0131. A\u011f\u0131r yaralanan kad\u0131n 112 ekipleri taraf\u0131ndan hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Ka\u00e7an zanl\u0131 ise polis ekipleri taraf\u0131ndan yakaland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir \u015feyim yokDerek\u00f6y S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 yaya ge\u00e7i\u015flerine kapat\u0131ld\u0131G\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Koronavir\u00fcs maskesiyle yollara d\u00fc\u015ft\u00fc