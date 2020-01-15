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  4. Son dakika: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle ilgili ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Son dakika: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle ilgili ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da iki çocuğun domuz gribi şüphesiyle ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle ilgili ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, "İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır. Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır." açıklamasını yaptı.

OALYIN GEÇMİŞİ

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta 4 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde çocukların gribal
enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. 2 çocuğunun ölümünün ardından bazı iddialar da gündeme gelmiş ve ölüm sebeplerinin domuz gribi olabileceği öne sürülmüştü.

İstanbul Beylikdüzü’nde domuz gribi şüphesi! 2 çocuk hayatını kaybetmiştiİstanbul Beylikdüzü’nde domuz gribi şüphesi! 2 çocuk hayatını kaybetmişti
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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Sağlık Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Türkiye türkiye olalı ne sağlıkta nede eğitimde böyle bir rezalet görmemiştir. her sokak başı bir sözde özel hastane her sokak başı sözde özel okul sağlık eğitim sıfır devlet yetkilikeri bu hükemetin vurdum duymaz rahat tavırlarını derhal durdurmalı sağlık ve eğitimi bir an önce iyleltişmeli ölenlere rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum
Sağlık bakanlığı geriden gidiyor. Birkaç kişi ölsün bakarız mantığı
daha yeni mi inceleme basliyor !?! nasil bir kafa bu
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