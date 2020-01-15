Son dakika: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle ilgili ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, "İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır. Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır." açıklamasını yaptı.

OALYIN GEÇMİŞİ



Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta 4 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde çocukların gribal

enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. 2 çocuğunun ölümünün ardından bazı iddialar da gündeme gelmiş ve ölüm sebeplerinin domuz gribi olabileceği öne sürülmüştü.