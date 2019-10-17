Son dakika! İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Esenyurt, Avc\u0131lar, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'de, Beylikd\u00fcz\u00fc, Ba\u015fak\u015fehir ve Arnavutk\u00f6y'deki 33 adrese yap\u0131lan e\u015f zamanl\u0131 operasyonda 30 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \n2 \u015f\u00fcphelinin ise aranmas\u0131na devam ediliyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Uzung\u00f6l'de ka\u00e7ak yap\u0131 sahiplerinin y\u0131k\u0131m n\u00f6betiFatih'te doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapan \u0130ranl\u0131 sahte polisler yakaland\u0131
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