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Son dakika! İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'da emlak alışverişi sırasında vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Çok sayıda gözaltı var.

Son dakika! İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...


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