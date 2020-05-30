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  4. Son dakika: İstanbul'da Ermeni Kilisesi'ne yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da Ermeni Kilisesi'ne yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırının faili M.D hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik karar çıkartıldı.

Son dakika: İstanbul'da Ermeni Kilisesi'ne yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile gözaltına alınan M.D., dün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Karara ilişkin gelen tepkilerin ardından savcılığın itirazı üzerine bugün M.D. hakkında tutuklamaya yönelik karar çıkartıldı.

Saldırgan ifadesinde şunları ifade etmişti:

“O gün sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyordum. Biraz fazla yürüyerek Kuzguncuk'a kadar geldim. O gün biraz sinirli ve öfkeliydim. Kuzguncuk'ta kilisenin önünden geçerken bir anda haçın olduğu yere tırmanıp sökerek yere attım. Ben bu olayı kiliseye ya da haça yönelik yapmadım. Bir insan zaman zaman öfke patlaması yaşayabilir. Ancak bu öfke patlamasının kilise veya haçla ilgisi yoktur. Hareketimin kiliseye yönelik bir saldırı olarak algılanmasını istemiyorum. Benim tüm dinlere saygım vardır. Olay bir anda gelişti. Öncesinde böyle bir amacım ve planım yoktu. Meydana gelen hasarı karşılamaya hazırım. Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur."

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