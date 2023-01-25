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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ operasyonu! Aralarında emniyet ve TSK yapılanmasında faaliyet gösteren aktif kamu görevlileri de var...

25.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt, emniyet, askeri yapılanma ve bölge yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları belirtildi.

Son dakika: İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt, emniyet, askeri yapılanma ve bölge yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken gözaltına alınanların arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.

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11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, daha önceki dönemlerde gözaltına alınan ve itirafçı olan kişilerin beyanları doğrultusunda yaptıkları çalışmanın ardından 11 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AKTİF KAMU PERSONELLERİ DE BULUNUYOR

Öte yandan aralarında aktif kamu personeli ile farklı meslek gruplarında çalışan şüphelilerin örgüt, emniyet, askeri yapılanma ve bölge yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları, himmet verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, örgüt bankasında artıran hesaplarının bulunduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu ve örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA


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