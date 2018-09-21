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İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen ve "Kurt Kapanı-24" adı verilen uygulama kapsamında, 39 ilçede operasyon düzenlendi. Son dakika habere göre, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle saat 14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, caddeler ve meydanlardaki yayalar, taşıt sürücüleri, deniz yoluyla ulaşım sağlayan ve uçak ulaşımıyla kente giriş ve çıkış yapılan birçok noktada uygulama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yaptı.

AA

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istanbul operasyon kurt kapanı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Tuzla İstanbul yolunda her hafta polis yoğunluğu var. bazıları şikayetci oluyor bilmiyorlarki bagajda ceset bulundugunu böyle aramalar sayesinde her şey çıkıyor. insanlar nankör arama yapmasalar neden yapmıyorlar yapsalar işimiz gücümüz var oluyor. daha çok yapsınlar inşallah. ALLAH Başımızdan Polisimizi Askerimizi eksik etmesin.
bu tür operasyonları herzamn istiyoruz ara sira degil
her köşe başında her an çevirme arama var zaten ne arıyonuz acaba
başka bildikleri bir şey yok en iyi yaptıkları iş vatandaşa gbt
Bu şeylerin gizlilik derecesi olmazmı hiç ?
Zekeriye izle kar topu niye oynadın gerçi sende haklisin heykeli dikilmeli diyenler dışarda zırhlı mercedes veren ülke başında,
Düğmeye basmaya gerek yok. Şarteli Kaldırın olsun bitsin... itirazı olan var mı......! Yok
Ülkede yermidört saat oparasyonlar var,birilerine göre her kes terörist,kendi zihniyetiyle kurmuş olduğu hukuk ve kolluk kuvetleri her saatte ülkede oparasyon var,ülke ekonomide dibe vurmuş halen biri çıkıb diyor enflasyonu,enflasyon menfılasyon yok,evet saraylarında,hiç bir şey eksik değil,tabiki onlara göre hiç bir şey yok her cennet.kime cennet onu vatandaşa soralım.
temizleyin şu eşsiz ülkemizi fetöcülerden örgütçülerden hainlerden. devam...! arkanızdayız
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