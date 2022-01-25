Son dakika: İstanbul'da hayatı durduran kar yağışı! Ekrem İmamoğlu 'Maalesef işimizi zorlaştırıyor' diyerek duyurdu

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Vali Yerlikaya'dan sonra Ekrem İmamoğlu da aynı çağrıyı tekrarladı. Ortak akılla çalışmaların sürdüğünü belirten İmamoğlu, akşam 18:00'i işaret ederek uyardı.

'LÜTFEN ÖZEL ARAÇLARLA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM'

İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar;

Bu akşam saat 18:00 itibarıyla kar yağışının yeniden etkisini arttırmasını bekliyoruz. Özel araçlar dışında trafiğe çıkmayalım.

Otogarlardan çıkış kısıtlaması devam ediyor. Aynı şekilde kamuda görevli memur işçi ve diğer personelin tam gün idari izinliği olduğu duyuruldu.

İSTANBUL'DA NE KADAR TUZ STOĞU KALDI?

7400 personelimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahadayız. 133.360 ton tuz stoğumuz var. Şu ana kadar dört günlük süreçte 54 bin ton civarı toz kullandık. 21 ton civarı da solisyon kullandık. Dolayısıyla stoğumuzla ilgili sorunumuz yok.

Silivri, Çatalca, Beykoz gibi bölgelerde açık olmayan köy yolumuz yok. Arnavutköy'de çalışmalarımız devam ediyor. En yoğun kar alan bölgemiz de orası. Bugün hiç açılmayan yolumuz kalmayacak. Arnavutköy'de çalışmamıza engel olan yolda kalmış araçlar maalesef bu süreyi uzatıyor.

'KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İstanbullunun bu zor koşullarda hayatını kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Şurası bize ait değil, TEM bize ait değil demeden katkı sunmaya çalışıyoruz.

Yüzde 54 olan barajlardaki doluluk oranının yüzde yetmiş bandına çıkacağını düşünüyoruz.



