HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İstanbul'da hayatı durduran kar yağışı! Ekrem İmamoğlu 'Maalesef işimizi zorlaştırıyor' diyerek duyurdu

Son dakika: İstanbul'da hayatı durduran kar yağışı! Ekrem İmamoğlu 'Maalesef işimizi zorlaştırıyor' diyerek duyurdu

25.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatmasından dolayı vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken yolları açmak için de ekipler mücadeleye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 7400 personelle çalışmaların sürdüğünü ifade ederken eleştirilere de yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul'da hayatı durduran kar yağışı! Ekrem İmamoğlu 'Maalesef işimizi zorlaştırıyor' diyerek duyurdu

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Vali Yerlikaya'dan sonra Ekrem İmamoğlu da aynı çağrıyı tekrarladı. Ortak akılla çalışmaların sürdüğünü belirten İmamoğlu, akşam 18:00'i işaret ederek uyardı.

'LÜTFEN ÖZEL ARAÇLARLA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM'

İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar;

Bu akşam saat 18:00 itibarıyla kar yağışının yeniden etkisini arttırmasını bekliyoruz. Özel araçlar dışında trafiğe çıkmayalım.
Otogarlardan çıkış kısıtlaması devam ediyor. Aynı şekilde kamuda görevli memur işçi ve diğer personelin tam gün idari izinliği olduğu duyuruldu.

İSTANBUL'DA NE KADAR TUZ STOĞU KALDI?

7400 personelimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahadayız. 133.360 ton tuz stoğumuz var. Şu ana kadar dört günlük süreçte 54 bin ton civarı toz kullandık. 21 ton civarı da solisyon kullandık. Dolayısıyla stoğumuzla ilgili sorunumuz yok.
Silivri, Çatalca, Beykoz gibi bölgelerde açık olmayan köy yolumuz yok. Arnavutköy'de çalışmalarımız devam ediyor. En yoğun kar alan bölgemiz de orası. Bugün hiç açılmayan yolumuz kalmayacak. Arnavutköy'de çalışmamıza engel olan yolda kalmış araçlar maalesef bu süreyi uzatıyor.

'KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İstanbullunun bu zor koşullarda hayatını kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Şurası bize ait değil, TEM bize ait değil demeden katkı sunmaya çalışıyoruz.

Yüzde 54 olan barajlardaki doluluk oranının yüzde yetmiş bandına çıkacağını düşünüyoruz.

Son dakika... İstanbul’daki kar esaretinde son durum! TEM’de çekilen görüntüler dikkat çekti…Son dakika... İstanbul’daki kar esaretinde son durum! TEM’de çekilen görüntüler dikkat çekti…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kar yağışı İstanbul'da ne zaman sona erecek?Kar yağışı İstanbul'da ne zaman sona erecek?
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kar yağışı İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.