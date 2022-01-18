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  4. Son dakika: İstanbul’da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İstanbul’da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var

18.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını tam gaz sürdüren İstanbul Emniyet'i sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirdi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

Son dakika: İstanbul’da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İstanbul'da 37 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’daki birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

37 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden fiziki ve teknik takip yapılan 37 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.
Helikopter havadan destek verdi.

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GÖZALTILAR VAR

37 adrese yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi. Bahçelievler’de giriş yapılan adreste de 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Operasyonun gerçekleştiği diğer adreslerde de birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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(İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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