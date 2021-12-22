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  4. Son dakika: İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

22.12.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyona helikopter de destek verdi.

Son dakika: İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika gelen habere göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)

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