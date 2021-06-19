Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Kartal (Istanbul)
Tarih-Saat : 19.06.2021, 15:07:52 TSİ
Enlem : 40.9413 N
Boylam : 29.2328 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/AutKpzVDPN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2021
SULTANBEYLI (ISTANBUL) https://t.co/vPKkSh4UMy
19.06.2021, 15:07:52 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 15.1 km#Kandilli
Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık dışarı çıktık" diye konuştu.
Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.