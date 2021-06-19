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Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

19.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık dışarı çıktık" diye konuştu.

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DEPREM GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

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deprem İstanbul

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