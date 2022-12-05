SON DAKİKA | İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Alibeyköy'deki kaza sonrası ekipler bölgeye sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahaleyi yaparken, söz konusu kazaya bir sivil aracın da karıştığı öğrenildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan seferlere ilişkin yapılan açıklamada "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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