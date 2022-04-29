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Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

29.04.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı, arkadan gelen başka bir metrobüsün ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptığı öğrenildi. Kazada 6 kişi yaralandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Gelen bilgilere göre metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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6 YARALI

İstanbul'daki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kaza anı yer alıyor.

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Görüntülerde kaza anını saniye saniye kaydeden vatandaşların "Metrobüsün içinde şoför yok. Kendi kendine gidiyor. Her tarafı paramparça olmuş, çarpa çarpa gidiyor. Şoförü yok, öndeki araca çarpacak, metrobüse çarpacak." dediği duyuldu. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası metrobüs İstanbul Beylikdüzü
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