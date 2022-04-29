Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

Son dakika haberi: Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Gelen bilgilere göre metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

6 YARALI

İstanbul'daki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Görüntülerde kaza anını saniye saniye kaydeden vatandaşların "Metrobüsün içinde şoför yok. Kendi kendine gidiyor. Her tarafı paramparça olmuş, çarpa çarpa gidiyor. Şoförü yok, öndeki araca çarpacak, metrobüse çarpacak." dediği duyuldu. (DHA/İHA)





