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  4. Son Dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya açıkladı

Son Dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya açıkladı

11.04.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010, 2.doz 1.153.909 aşının yapıldığını açıkladı.

Son Dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısındaki son durumu paylaştı.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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