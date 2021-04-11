Son Dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısındaki son durumu paylaştı.
Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı.
65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz aşı
#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
toplam 2.814.919 olmak üzere
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı????????
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx