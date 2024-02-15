Son dakika: İstanbul'da 'Kafes 40' operasyonu! 3 ayrı suç örgütü çökertildi

Son dakika: İstanbul'da 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen eş zamanlı operasyolarda elebaşlarının Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak olduğu 3 örgütün de çökertildiğini duyurdu. Operayonlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında;

Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,

Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve

Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi!

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Öldürme,

Kasten Yaralama,

Yağma,

Silahla Tehdit,

Mala Zarar Verme,

İşyeri, İkamet ve Araç Kurşunlama,

İş İnsanlarından Tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

5 adet ruhsatsız tabanca ve

3 adet tüfeğe el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





