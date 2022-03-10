Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İdari izin uzatıldı, motosiklet ve scooter yasaklandı

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı'' açıklamasında bulundu.

Yerlikaya ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanların da dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de izinli olacağını bildirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre



Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla;



Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel

11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2022



