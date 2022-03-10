HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İdari izin uzatıldı, motosiklet ve scooter yasaklandı

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İdari izin uzatıldı, motosiklet ve scooter yasaklandı

10.03.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir'' dedi.

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İdari izin uzatıldı, motosiklet ve scooter yasaklandı

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı'' açıklamasında bulundu.

Yerlikaya ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanların da dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de izinli olacağını bildirdi.

Kar yağışı İstanbul’da! Ürküten harita! İşte son dakika gelen hava durumu bilgileri…Kar yağışı İstanbul’da! Ürküten harita! İşte son dakika gelen hava durumu bilgileri…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u 'vortex' vuracak! İstanbul'u 'vortex' vuracak!
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.