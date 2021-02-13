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Son dakika! İstanbul'da kar yağışı başladı

13.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin Beylikdüzü ilçesinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı başladı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne'de kar yağışı hafif şekilde başladı. Dünden itibaren hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıklar sıfırın altına indi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine giren kentte kar yağışı başladı.

Hafif şekilde etkili olan yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

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Hava sıcaklığının sıfırın altına 1 olarak ölçülen bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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