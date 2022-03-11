Son dakika | İstanbul'da kar yağışı! Etkisini artırıyor, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve İstanbul Valisinden peş peşe yeni uyarı

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Dün sabahtan bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, 11 Mart (bugün) sabah saatlerinde giderek yoğunlaştı. Mega kentin birçok ilçesinde lapa lapa yağan kar nedeniyle mesai için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü ve saati açıklarken, vatandaşlar "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Son hava durumu tahminleri raporunu yayımlayan Meteoroloji'den İstanbul hava durumuyla ilgili ise yeni bir uyarı geldi.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İstanbul'da kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Günlerdir yapılan uyarıların ardından kar yağışı etkisini gece saatlerinde artırdı. Sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

BEMBEYAZ BİR MANZARAYA UYANDILAR

İstanbul'da sabah saatlerinde de bir çok ilçede lapa lapa yağan karın etkisini sürdürdüğü görüldü. Kar yağışı altında mesaiye gitmek için erken saatlerde yola çıkanlar, duraklarda otobüs bekledi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle trafiğe çıkan bazı otomobillerin güçlükle ilerlediği görüldü.

TRAFİKTE KAR YAĞIŞI ETKİSİ

İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

TIR VE KAMYON GİRİŞLERİ DURDURULDU

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kente TIR ve kamyon girişleri durduruldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı. Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ EN YOĞUN OLACAĞI GÜN VE SAAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlandığı son hava durumu raporunda, ülke genelinde kar yağışının 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, İstanbul için yeni bir uyarı geldi.

Meteoroloji, İstanbul için 11 Mart 2022 Cuma günü için turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Birçok şehir içinse sarı kodlu uyarı durumu devam ediyor.

TURUNCU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da okullarda "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi.

SCOOTER VE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valisi , olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını da duyurdu.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Yerlikaya, İstanbul için alınan 2 yeni kararı da açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların cuma günü de idari izinli sayılacağını söyledi.





