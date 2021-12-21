SON DAKİKA | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... (21 Aralık İstanbul hava durumu)

Son Dakika: Kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul’da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması sonrası kar yağışı beklenen kar yağışı Şişli'de başladı.

KAR YAĞIŞI BİRKAÇ DAKİKA ETKİLİ OLDU

Birkaç dakikalığına etkili olan kar yağışı cep telefonu kameralarına yansırken, kar yağışının ardından tekrar güneş açtı. O anlar kameralarla kaydedildi.

ANADOLU YAKASINDA DA KAR YAĞDI

Bugün İstanbul’da Avrupa Yakasında bazı ilçelerde kısa süreliğine etkili olan kar yağışının ardından Anadolu Yakasında da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerde yağan kar, kısa süreliğine etkisini gösterdi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

''2 GÜN DAHA SÜRECEK''

Aynı saatlerde Twitter'daki Hava Forum hesabı da, İstanbul'da küçük bulut kütlelerinin çeşitli ilçelerde kar bıraktığını kaydetti.

Son Dakika: İstanbul'da küçük bulut kütleleri çeşitli ilçelerde kar bırakıyor. Anlık boğazda kar var. Bu tür kısa süreli geçişleri 2 gün göreceğiz. ????❄❤ pic.twitter.com/UaBtZtSJkH — Hava Forum (@HavaForum) December 21, 2021



