Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün saat 12:33'te İstanbul'da merkez üssü Şile-Sofular olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından daha sonra 2.9 olarak güncellendi.

Saat 12.33'te meydana gelen depremin ardından özellikle Anadolu Yakası ve çevre ilçelerde vatandaşlar, sosyal medyada deprem paylaşımında bulundular.





