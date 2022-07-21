SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen korkutan depremin merkez üssü belli oldu! Balıkesir'deki depremin ardından ilk bilgiler geldi

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı bilgiye göre göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Balıkesir'in Gönen ilçesi olarak duyurdu.

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AFAD, depremin merkezinin Biga olduğunu belirtirken Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gönen olduğunu duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

KIZILAY: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kızılay'dan, Balıkesir Gönen'deki deprem sonrası açıklama yapıldı. Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

