HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İstanbul'da lodos etkili oldu! Çatıdan kopan parçalar, arabaların üzerine düşü; dalgalar 5 metreyi buldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lodos etkili oldu! Çatıdan kopan parçalar, arabaların üzerine düşü; dalgalar 5 metreyi buldu

11.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şiddetli rüzgar bugün İstanbul'da etkili oldu. Lodos nedeniyle, Sultangazi'de uçan bir çatı, park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Deniz ulaşımındaki bazı seferler iptal edilirken, Avcılar'da dalgalar zaman zaman 5 metreyi buldu.

SON DAKİKA | İstanbul'da lodos etkili oldu! Çatıdan kopan parçalar, arabaların üzerine düşü; dalgalar 5 metreyi buldu

Son dakika: İstanbul geneline bugün şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü. Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu. Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

1

"BİZ ÇOK KORKTUK DEPREM OLDU SANDIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk. Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu." dedi.

2

Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabası çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var." dedi.

3

DENİZ ULAŞIMINDA SEFER İPTALLERİ YAŞANDI

İstanbul’da bugün görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş. lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller görüldüğünü açıkladı. Bunlar arasında Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferleri yapılamadı.

4

DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

Lodosun etkisi ile Avcılar sahili boyunca dalgalar kayalıkları ve sahili dövdü. Dalga yükseklikleri zaman zaman 5 metreyi buldu. Denizdeki dalgayı görüp gelenler, huzur bulduklarını söyledi. İDO İskelesi’nin hemen yan tarafına dalgaların denizdeki pislikleri getirdiği görüldü.

5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda
Anahtar Kelimeler:
İstanbul rüzgar Lodos son dakika

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Avrupa'da Eva Kaili depremi!

Avrupa'da Eva Kaili depremi!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.