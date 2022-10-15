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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu

15.10.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı lüks bir rezidansta yangın çıktı. Binayı komple saran yangının ilk belirlemelere göre klima motorlarından çıktığı belirtildi. Öte yandan meydana gelen olayda yaralı ve can kaybının olmadığı açıklandı.

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu

Son dakika: İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı lüks bir rezidansta yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülere yansıdı. Anadolu yakasındaki tüm İtfaiye ekipleri ile birlikte iş makineleri de yangını söndürmek için seferber oldu. Rezidanstaki yangın dolayısıyla dumanlar gökyüzünü kapladı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yangının klima motorlarından çıktığını duyurdu. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy Fikirtepe’deki yangında; olay yerinde olan Kadıköy Belediye Başkanımız Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın verdiği ilk bilgiye göre klima motorlarından çıkan ve itfaiye tarafından kontrol altına alınmış yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralının olmaması bu acı günde tesellimiz"

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