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  4. Son dakika: İstanbul'da metro çalışması sırasında vinç devrildi! O anlar saniye saniye kaydedildi: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika: İstanbul'da metro çalışması sırasında vinç devrildi! O anlar saniye saniye kaydedildi: 2 ölü, 1 yaralı

20.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da devam eden Sancaktepe metrosu çalışmaları sırasında bir vinç devrildi. Olayın hemen ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İlk bilgilere göre 3 işçinin yaralandığı olayda daha sonra 2 işçinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine giderek bilgi aldı.

Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında saat 16.00 sıraların kule vinç bilinmeyen bir neden yıkıldı. İhbar sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri bölgeye gitti. İlk bilgilere göre 3 işçinin yaralandığı duyurulmuştu. Son açıklamada yaralanan 3 işçiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kule vincin devrilme anları ise saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.

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Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe metro vinç
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