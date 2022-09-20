Son dakika: İstanbul'da metro çalışması sırasında vinç devrildi! O anlar saniye saniye kaydedildi: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında saat 16.00 sıraların kule vinç bilinmeyen bir neden yıkıldı. İhbar sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri bölgeye gitti. İlk bilgilere göre 3 işçinin yaralandığı duyurulmuştu. Son açıklamada yaralanan 3 işçiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kule vincin devrilme anları ise saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



