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Son Dakika: İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

25.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının şehir trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Son Dakika: İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

İstanbul'da toplu ulaşımdaki son durum ise şöyle;

METRO İSTANBUL:

Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında, bu sabah itibari ile seferler tüm hatlarda normal seyrediyor. Sadece; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler, şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor.
Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

ŞEHİR HATLARI:

Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.

İETT:

İETT'ye bağlı otobüslerdeki şu an itibari ile gerçekleştirilen sefer oranı % 65 durumunda.
Bugün Planlanan Sefer Sayısı: 43 bin 675
An İtibariyle Planlanan Sefer Sayısı: 14 bin 979
Gerçekleşen Sefer Sayısı: 9 bin 614
Zayi Sefer Sayısı: 5 bin 509
Ek Sefer: 144
Sefer Gerçekleşme Oranı: % 65
Toplam Planlanan Araç Sayısı: 5 bin 240

Mecidiyeköy, Taksim ve Çırpıcı arası ile Anadolu bölgesine geçişler etkilenmiş olup; Anadolu yakasında da Maltepe ve Ataşehir'de, hava muhalefeti sebebiyle KM48 ve 8A hatlarında da seferler etkilenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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