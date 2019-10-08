Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Haramidere metrob\u00fcs dura\u011f\u0131nda metrob\u00fcs kazas\u0131 meydana geldi. 2 metrob\u00fcs\u00fcn \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu yolculardan baz\u0131lar\u0131 yaraland\u0131. Yaral\u0131lara sa\u011fl\u0131k ekipleri m\u00fcdahale ediyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nPARTNER\u0130ki otomobilin g\u00fcc\u00fcne kar\u015f\u0131 koydu...Haramidere'de metrob\u00fcs kazas\u0131: yaral\u0131lar var (1)Finlandiyal\u0131 uzman, 7,5 milyon y\u0131ll\u0131k fosili inceleyecek
Okuyucu Yorumları 2 yorum