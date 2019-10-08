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Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Ayrıntılar birazdan...


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Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)
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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Kaza Esenyurt

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşey çok güzel olacak dedik size
2 gün de 2 kaza napıyor bu şoförlör
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