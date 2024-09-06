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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs yangını! İşte o anlar... Dumanlar böyle yükseldi

SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs yangını! İşte o anlar... Dumanlar böyle yükseldi

06.09.2024 09:28
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Son dakika haberi: İstanbul'da bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. Son gelişmeye göre; yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son dakika haberi: İstanbul’da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Halıcıoğlu mevkisinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

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D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor. (AA/İHA)

İŞTE YANGIN ANINDAN GÖRÜNTÜLER

ISTANBUL---HALICIOGLUNDA-METROBUS-YANGI_375871_104103

ISTANBUL---HALICIOGLUNDA-METROBUS-YANGI_375872_104103

ISTANBUL---HALICIOGLUNDA-METROBUS-YANGI_375873_104103

ISTANBUL---HALICIOGLUNDA-METROBUS-YANGI_375874_104103

Ekran görüntüsü 2024-09-06 092648

Ekran görüntüsü 2024-09-06 092740

AA-20240906-35576151-35576148-ISTANBULDA_METROBUSTE_CIKAN_YANGIN_SONDURULDU

AA-20240906-35576151-35576149-ISTANBULDA_METROBUSTE_CIKAN_YANGIN_SONDURULDU

AA-20240906-35576151-35576150-ISTANBULDA_METROBUSTE_CIKAN_YANGIN_SONDURULDU
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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