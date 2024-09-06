SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs yangını! İşte o anlar... Dumanlar böyle yükseldi

Son dakika haberi: İstanbul’da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Halıcıoğlu mevkisinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor. (AA/İHA)

İŞTE YANGIN ANINDAN GÖRÜNTÜLER



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır