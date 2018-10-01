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Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı...

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

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