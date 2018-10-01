Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı
Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi
Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu
6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı
Gözlerini gören şaşkına dönüyor!
Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum