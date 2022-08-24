SON DAKİKA! İstanbul'da okul servis ücretlerine zam! Servis ücretleri ne kadar oldu?

İBB UKOME toplantısı sonrası son dakika gelişmesiyle İstanbul'daki servis ücretlerine zam yapılacağı belirtildi. Toplantıda alınan karara göre İstanbul servis ücretlerine gelen zam yüzde 19, 21 oranında.
Son dakika haberi: İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servisine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi. 0-1 km 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.
İBB UKOME toplantısı sonrası alınan, servis ücretleri zammı ile beraber servis ücretleri de belli oldu. İstanbul servis ücretleri, 0-1 km 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.
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