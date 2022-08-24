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  4. SON DAKİKA! İstanbul'da okul servis ücretlerine zam! Servis ücretleri ne kadar oldu?

SON DAKİKA! İstanbul'da okul servis ücretlerine zam! Servis ücretleri ne kadar oldu?

24.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İBB UKOME toplantısında alınan karara beraber okul servisi ücretlerine zam yapılacağı belirtildi. Okul servis ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19,21 olarak belirlendi. Peki, İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu?

SON DAKİKA! İstanbul'da okul servis ücretlerine zam! Servis ücretleri ne kadar oldu?

İBB UKOME toplantısı sonrası son dakika gelişmesiyle İstanbul'daki servis ücretlerine zam yapılacağı belirtildi. Toplantıda alınan karara göre İstanbul servis ücretlerine gelen zam yüzde 19, 21 oranında.

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İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM!

Son dakika haberi: İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servisine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi. 0-1 km 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.

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İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB UKOME toplantısı sonrası alınan, servis ücretleri zammı ile beraber servis ücretleri de belli oldu. İstanbul servis ücretleri, 0-1 km 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.

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UKOME okul servisi ibb servis arabası
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