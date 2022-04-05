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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da PKK operasyonu! Öğretmen maskesi altında elaman topluyormuş

SON DAKİKA | İstanbul'da PKK operasyonu! Öğretmen maskesi altında elaman topluyormuş

05.04.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe vuruldu. PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı.

SON DAKİKA | İstanbul'da PKK operasyonu! Öğretmen maskesi altında elaman topluyormuş

Hakkari’de bir okulda bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman topladığı iddia edilen bir öğretmenin, İstanbul’da saklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında teşhis ve ifade bulunan M.B.D.(46) adlı örgüt yanlısı öğretmenin, Hakkari’de bir okulda aktif olarak görev yaptığı ve çalıştığı okulda örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda eleman topladığı belirtildi.

ÜSKÜDAR'DAKİ EVİNE BASKIN

Yapılan istihbarat doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, M.B.D.’nin Üsküdar’da bir evde kaldığını belirledi. Zanlının yakalanması için 31 Mart’ta Üsküdar’daki eve baskın düzenlendi. Operasyon M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan ifade işlemlerinin ardından zanlı 1 Nisan’da savcılığa sevk edildi.

Örgüte eleman toplayan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”neden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Öğretmen İstanbul
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