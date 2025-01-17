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Son dakika! İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor... Can kaybı 37'ye yükseldi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
17.01.2025 10:58
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Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 37'ye yükselirken, 47 kişinin tedavisi sürüyor. Tedavi altında bulunanlardan 27'si ise entübe edilmiş durumda. Art arda gelen ölüm haberlerinin ardından İstanbul Valiliği ek tedbirler alırken, şimdiye kadar 64 iş yerinin ruhsatı iptal edildi. Öte yandan 17 günlük süreçte 29 ton sahte alkole el konuldu.

Son dakika! İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor... Can kaybı 37'ye yükseldi

Türkiye'de son günlerdeki önemli sorunlarda biri sahte içki. Özellikle İstanbul'da kabus giderek büyüyor. Gelen son bilgilere göre bugün de sahte içki nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

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CAN KAYBI 37'YE YÜKSELDİ, 47 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

İstanbul'da son 4 günde toplam can kaybı 37'ye yükselirken, 47 kişinin de tedavisi sürüyor. Tedavi görenlerin 27'si ise entübe edilmiş durumda.

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VALİLİK EK TEDBİRLER ALDI

Art arda gelen ölüm haberlerinin ardından İstanbul Valiliği ek tedbirler aldı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte içki
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