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  4. Son dakika: İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

04.02.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 19 sahte pasaport ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Operasyon çok sayıda sahte pasaport ve sahte belgeye el konuldu.

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TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin DEAŞ üyelerini sahte pasaportla hava yolu ile yurt dışına kaçırmaya çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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Soruşturma kapsamında Bahçelievler ve Esenyurt'ta operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç.N. ile Türkmenistanlı B.M. ve Mısırlı M.K.M.M.N'yi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 11'i Türkmenistan'a ait olmak üzere 19 pasaport, 36 ikamet izin belgesi ile sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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DEAŞ
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