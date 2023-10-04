SON DAKİKA | İstanbul'da tefecilere yönelik operasyon! Gözaltılar var

Son dakika: Son günlerde artan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da tefecilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ait görüntüleri paylaşırken; şu ifadelere yer verdi;

"Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek"



