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  4. Son dakika | İstanbul'da teker teker yakalandılar! Bakan Yerlikaya karıştıkları suçları paylaştı

Son dakika | İstanbul'da teker teker yakalandılar! Bakan Yerlikaya karıştıkları suçları paylaştı

19.04.2024 08:18
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Son dakika haberi: İstanbul'un birçok ilçesinde suç makineleri için harekete geçildi! Mahzen-29 operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı.

Son dakika | İstanbul'da teker teker yakalandılar! Bakan Yerlikaya karıştıkları suçları paylaştı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son operasyonun detaylarına ilişkin açıklama geldi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Beşiktaş, Avcılar ve Kağıthane'de farklı dönemlerde meydana gelen silahla öldürme, işyeri kurşunlama, adam kaçırma olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler sözkonusu olayların birbiriyle bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 34 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 adet sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve çok miktarda dövizle Türk lirası ele geçirildi.

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Şüphelilerin M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini, Esenyurt'ta iş insanı O.Z.’nin iş yerine yönelik 12 ve 13 Nisan’da gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini, Avcılar'da işinsanı O.Z.’nin ikametine yönelik 9 ve 13 Nisan tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini, Esenyurt'ta 15 Nisan'da 1 kişiyi kaçırma eylemini, Kağıthane'de 13 Nisan'da D.E. imsimli kişinin silahla öldürülme eylemini, Kağıthane'de 8 ve 13 Nisan'da bir Yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri, ayrıca, Eyüpsultan'da 16 Nisan'da örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi yaptıkları da tespit edildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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