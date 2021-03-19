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Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Aralarında HDP ilçe başkanlarının da olduğu 10 kişiye gözaltı

19.03.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda aralarında HDP ilçe başkanlarının da olduğu 10 şüpheli yakalandı.

Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Aralarında HDP ilçe başkanlarının da olduğu 10 kişiye gözaltı

Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Terörle Mücadele Şubesi, bu sabah bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) ile PKK/KCK terör örgütünün görüş ve fikirlerini benimseyen siyasi oluşumlar içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarı bilgiler edinen emniyet ekipleri, 4 ilçesinde 15 ayrı adreste 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan operasyonlarda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beşiktaş İlçe Başkanı R.B. ve HDP Kağıthane İlçe Başkanı B.D. ile A.Y.’nin de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Polis, firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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