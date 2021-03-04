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Son Dakika: İstanbul'da toplu taşımadaki yaş kısıtlaması kaldırıldı

04.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İstanbul'da toplu taşımadaki yaş kısıtlaması kaldırıldı

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında İstanbul’da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

Kademeli normalleşme kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Sözcü'de Özlem Güvemli imzasıyla yer alan habere göre yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart itibarıyla yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede şu ifadelere yer vermişti:

"Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."

KISITLAMA 15 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

HANGİ KISITLAMALAR KALKTI?

Kademeli normalleşme kapsamında 15 günde bir açıklanacak haritada 1 Mart'taki verilere göre yüksek risk grubunda yer alan İstanbul'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sadece pazar günü uygulanacak, cafe ve restoranlar 07.00 ile 19.00 arasında müşteri kabul edebilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler katılımcı sayısında 50'yi geçmeyecek ve 1 saatle sınırlı olmak şartıyla yapılacak.


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