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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 zam! İşte yeni fiyatlar

SON DAKİKA | İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 zam! İşte yeni fiyatlar

25.07.2024 11:19
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Son dakika haberi: İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA | İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 zam! İşte yeni fiyatlar

Son dakika haberi: Ankara'nın ardından İstanbul'da, UKOME Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam kararı çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) dün gerçekleştirilen toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alınmıştı.

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İstanbul'da 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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