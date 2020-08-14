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  4. Son dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı

Son dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 19:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı.

Son dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı

Alibeyköy’de dün saat 20.00 sıralarında trafikte seyir halindeyken diş hekimi (27) Sena Koçak’ın idaresindeki otomobilin önüne aracının direksiyonunu kıran Emre E. (27), yaşanan tartışmanın ardından Sena Koçak’a küfür ederek otomobilinin ön camını kırdı.

Şoför olduğu öğrenilen şüpheli Emre E., Koçak’ın şikayeti üzerine gözaltına alınmasının ardından nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Emre E., olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine savcılık talimatı ile Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekiplerince sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Emniyetti işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Şüpheli Emre E., çıkarıldığı savcılıkça, ‘kasten basit yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Emre E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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