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  4. Son dakika! İstanbul'da ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Son dakika! İstanbul'da ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Bebek'te bulunan ünlü bir restoranda geçtiğimiz günlerde R.D. isimli kadın çalışan, restoranda müdür olarak çalışan Alper İ.'den taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Şüpheli Alper İ. hakkında "Basit cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Son dakika! İstanbul'da ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki R.D. isimli kadının Bebek'teki ünlü bir mekanda çalıştığı, şüpheli Alper İ.'nin ise iş yerinin müdürü olduğu belirtti.

İddianamede, şüphelinin 7 Ocak'ta alkol aldığı R.D.'ye ters davranışları nedeniyle özür dilediği anlatıldı. Şüphelinin, özür dilerken müştekiye sarılmak suretiyle cinsel saldırı da bulunduğu kaydedildi.

OLAY GECESİ YAŞANANLAR İDDİANAMEDE

İddianamede, olay gecesi R.D.'nin personel lavabosuna gittiği, burada şüpheli Alper İ.'nin lavabo sırasında beklediğini görünce müşteri lavabosuna gittiği ifade edildi. R.D.'nin lavaboya girerek kapıyı kilitlediği anlatılan iddianamede, bu sırada kapının şüpheli Alper İ. tarafından zorlandığı belirtildi.

Olay gecesi R.D.'nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İ.'nin doğrudan içeri girdiği ve müştekinin dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği anlatıldığı iddianamede, şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öperek "Basit cinsel saldırı" suçunu işlediği vurgulandı.

R.D.'nin bu sırada ağlayarak Alper İ.'yi ittiği ve alkollü olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açarak iş yerinden çıktığı belirtilen iddianamede, Alper İ.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, " Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 1,5 yıldan, 7,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamede, şüpheli Alper İ. suçlamaları kabul etmediği ve iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle R.D.'yi birkaç kez uyardığını, bu nedenle müşteki R.D'nin şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi. İddianame kabul edilirse, Alper İ. İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA

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tecavüz girişimi lucca

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