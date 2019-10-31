Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre; 18:45'de trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak güncellendi. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.

ARAÇ KUYRUKLARI

Zaman zaman trafikte aksamaya neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Ayrıca, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağanak yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.



