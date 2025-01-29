Son dakika | İstanbul'da yangın riski için düğmeye basıldı: Hepsi birer birer denetlenecek! Cezası da var

Son dakika haberi: Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan 78 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Facianın ardından ülke çapında yangın önlemleri konuşulmaya başladı. Bu kapsamda İstanbul'da yeni bir adım atılıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: YANGIN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Valiliği genelge yayımlayarak İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini açıkladı.

YANGIN MEVZUATINA UYGUNLUK DENETİMİ YAPILACAK

Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

ÖNLEM ALMAYAN İŞLETMEYE CEZA!

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır."

İstanbul'daki Yangın Denetimlerine Ne Düşünüyorsunuz? Bu denetimler yerinde bir karar. Geç kalınmış bir adım. Denetimler yeterli olmayabilir. Bu tür önlemler sürekli olmalı.