Son dakika: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'An itibarıyla başlıyor' deyip duyurdular

Son dakika: İstanbul'da hava kirliliği uyarısı yapıldı. An itibarıyla hava kirliliğinin başladığı duyurulurken, akşam ve gece saatlerinde zirve yapacağı bilgisi verildi.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da an itibarıyla hava kirliliği başlıyor. Her geçen saat kirlilik artacak. Akşam ve gece ise zirve noktaya çıkacak. Özellikle astım hastaları gece açık havada ağır egzersizlerden kaçınmalı..."

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahmininde, yarın İstanbul'da sağanak yağış beklendiği açıklandı.

