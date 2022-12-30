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  4. Son dakika: İstanbul'da yılbaşı öncesi terör operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Son dakika: İstanbul'da yılbaşı öncesi terör operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

30.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda tamamı yabancı 17 uyruklu şüpheli yakalandı.

Son dakika: İstanbul'da yılbaşı öncesi terör operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Yılbaşı öncesinde de İstanbul'da tedbirler artırılırken terör örgütlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütlerinin mensuplarına yönelik yaptıkları çalışmalarda; İstanbul’da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle iletişim ve bağlantıları olduğunu belirledi.

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Çalışmaların ardından 7 ilçede şüphelilerin kaldığı 25 adres tespit edildi.

TEM ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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