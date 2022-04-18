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Son dakika: İstanbul'da yol durumu! Yağmurla birlikte trafik artıyor

18.04.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler yola çıkarken, ilk iş gününde trafik yoğunluğu ise yüzde 50’yi geçti.

Son dakika: İstanbul'da yol durumu! Yağmurla birlikte trafik artıyor

Son dakika: İstanbul'da yağmurun etkili olmasıyla birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağmurlu hava ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinde de İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YOL DURUMU

Haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanan vatandaşlar mesailerine yetişmek için yoğun insan ve araç trafiği oluşturdu.

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Yağışlı hava nedeniyle kent genelinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50’yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasındaki veriye göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

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Yağmurlu havanın hafta boyunca süreceği ve belirli aralıklarla şiddetini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

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(İHA)

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