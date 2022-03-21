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Son dakika | İstanbul'daki barajlarda son durum! İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

21.03.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'daki barajların son durumuyla ilgili İSKİ'den açıklama geldi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 5 barajın taşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Mermutlu, "Elmalı Barajı, Kazandere Barajı, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

Son dakika | İstanbul'daki barajlarda son durum! İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Son dakika: İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 86 seviyesine çıkarken Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajları için İSKİ'den 'taşma riski' uyarısı geldi.

SON DAKİKA | BARAJLAR TAŞARSA DERELER RİSK ALTINDA

Son günlerdeki yağışlarla birlikte Alibeyköy yüzde 80, Büyükçekmece yüzde 86, Ömerli yüzde 90, Pabuçdere yüzde 95 ve Terkos Barajı ise yüzde 82 oranında doldu. Terkos Barajı'nın taşmasına ise 90 santim kaldı. Barajların taşması durumunda ise risk altında olan dereler de açıklandı.

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RİVA, ŞİLE POT, ALİBEYKÖY VE GÖKSU DERELERİ

Ömerli Barajı taştığında Riva Deresi, Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi, Alibeyköy Barajı taştığında Alibeyköy Deresi, Elmalı Barajı ise Göksu Deresi üzerinde risk oluşturuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, vatandaşları uyararak, dere yataklarında bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

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"TERKOS BARAJI 90 SANTİM DAHA DOLARSA TAŞACAK"

Barajlardaki doluluk oranı nedeniyle "Bu yıl bir su sıkıntımız yok" diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti. Mermutlu, "Şu an Terkos Barajı su alma yapısı üzerindeyiz. Doluluk oranımız yüksek. 90 santim kadar boş hacmimiz kaldı, 90 santim daha dolarsa burası taşmaya geçecek. Taştığı zaman herhangi bir taşkın riski yok. Çünkü burası Karadeniz'e açılıyor. Terkos Barajı Ömerli Barajı'ndan sonra ikinci büyük su kaynağımız ama Avrupa yakasının en büyük kaynağı. Buraya suyu kendi havzasının dışında bir de Istrancalar'daki 5 barajdan su takviye ediyoruz. Burayı bir geçiş olarak kullanıyoruz. Buradan da Terkos-İkitelli ve Terkos-Kağıthane hattıyla arıtma tesislerimize su iletiyoruz. Orada arıtıldıktan sonra da suyu şehre veriyoruz" diye konuştu.

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"TAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ, DERE YATAKLARINDA BULUNMAYIN"

Kar yağışı nedeniyle gelecek hafta barajların büyük kısmının taşacağını belirten Mermutlu, "Çok şükür bu yıl için herhangi bir su sıkıntımız yok. Bu önemli bir doluluk oranı. Önümüzdeki günlerde barajların büyük bir kısmının taşacağını ve yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Bu hafta sonu kar yağışı var, önümüzdeki hafta yağmur gözüküyor, bunların gerçekleşmesi durumunda barajlarımızın büyük kısmının taşacağını düşünüyoruz.

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"YÖRE HALKINI UYARIYORUZ"

Bazı barajlarımızda risk var. Taşkın alanlarındaki dere yataklarında şu an su yok, ama barajlar taşmaya geçtiği zaman bu derelerde su olacak. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bizim bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

"ELMALI, KAZANDERE, ISTRANCALAR'DAKİ BEŞ BARAJIMIZ TAŞIYOR"

Mermutlu, barajların son doluluk oranlarına ilişkin verileri de açıklayarak, "Elmalı Barajı, Kazandere Barajı, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor. Papuçdere Barajı yüzde 95 oranında doluluğa ulaştı, burası da taşacak. Ömerli Barajı'nda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Şu an bulunduğumuz Terkos Barajı'nda da yüzde 82 oranında bir doluluğa sahibiz. Büyükçekmece Barajı yüzde 86 oranında dolu. Alibeyköy Barajı ise yüzde 80 doluluğa sahibiz" diye konuştu.

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"SU REZERV HACMİMİZ DOLDUĞU İÇİN BİR YERE AKITMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Barajların taşması durumunda risk altında olan dereleri açıklayan Mermutlu, "Ömerli Barajı'nın taşması halinde Riva Deresi üzerinde risk oluşabiliyor. Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi üzerinde, Alibeyköy Barajı taşarsa Alibeyköy Deresi üzerinde Elmalı Barajı'nın ise Göksu Deresi üzerinde risk var. Taşma dediğimiz, dere yatağında su yokken baraj dolduktan sonra bir anda dere içerisinde bir su yükü oluşması. Bu suyu rezerv hacmimiz dolduğu için bir yere aktarmamız söz konusu değil. Sadece dere yatağında birikintiler varsa temizleyip suyun yolunu açıyoruz. Bu uyarıları 3-5 yılda bir yapıyoruz. Bölgedeki muhtarları, jandarmayı, belediyeleri yazıyla ve sözlü olarak uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Baraj dizisi İstanbul İSKİ
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