Son dakika! İstanbul'daki cinayetlerle ilgili Emniyetten dikkat çeken rapor: En çok salı günü ve saat 22.00'den sonra...

Son dakika... İstanbul Emniyeti, geçen yıl işlenen 326 cinayetle ilgili önemkli bir rapor hazırladı ve en çok cinayetin hangi ayda, hangi günde ve hangi saatler arasında işlendiğini gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul'da, 2021 yılında 294 cinayet olayı meydana geldi. 326 kişinin öldürüldüğü cinayetlere ilişkin tüm şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince belirlendi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, 2021 yılı istatistiklerine göre en fazla cinayet salı günü işlenirken en az cinayet yaşanan gün ise cuma oldu. En fazla cinayet temmuz ve kasım ayında işlenirken, cinayetlerin çoğunun planlı olduğu ve bu nedenle en fazla cinayetin saat 22.00 ila 01.00 arasında işlendiği kayıtlara geçti.

399 KATİL TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 2021 yılında 326 kişinin öldüğü 294 cinayeti aydınlattı. İlçe polislerinin de destek verdiği olayları aydınlatma çalışmalarında 695 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 695 cinayet şüphelisinden 399’u tutuklanırken, 146 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sadece 2021 yılında işlenen cinayetleri aydınlatmakla yetinmeyen Cinayet Büro ekipleri 2001 ve 2016 yılları arasında işlenen ve faili meçhul kalan 10 cinayeti de aydınlatarak büyük başarıya imza attı.

EN FAZLA SALI, EN AZ CUMA

Cinayet büronun yıllık istatistiklerinde 2021 yılında en fazla cinayet temmuz ve kasım ayında işlendi. 35 cinayetin işlendiği temmuz ve kasımı 34 cinayetle eylül ve 33 cinayetle aralık ayı izledi. En az cinayet ise 12 cinayetle ekim ayında işlendi. 2021 yılında en fazla cinayetin işlendiği gün 48 cinayetle salı günü oldu. Salıyı 46 cinayetle perşembe, 43 cinayetle çarşamba ve cumartesi izledi. En az cinayet ise 29 cinayetle cuma günü işlendi.

PLANLI CİNAYET SAATLERİ

İstatistiklere göre en fazla cinayet saat 22.00-23.00 arasında ve 00.01-01.00 arasında işlendi. Bu saat aralıklarında 23’er cinayet işlenirken, en az cinayet 2 olayla saat 05.00-06.00 arasında meydana geldi.

Cinayet büro dedektifleri en fazla cinayetin işlendiği saatlere dikkat çekerek, planlı cinayetlerin bu saat aralıklarında işlendiğini ve gayri meşru olayların da bu saat aralıklarında meydana geldiğini belirtti. Husumetli taraflar ile cinayete plan yapanların gece gece saatlerinde buluştuğunu belirten dedektifler olayların çoğunlukla alacak verecek meselesi, uyuşturucu ve fuhuş yüzünden meydana geldiğini ifade etti.

RANT, UYUŞTURUCU, BAHİS ÇETELERİ

Cinayet Büro dedektifleri gündüz saatlerinde meydana gelen cinayetlerin ani gelişen olaylar yüzünden olduğunu belirtti. Dedektifler rant, uyuşturucu, bahis çeteleri, işletme yeri çatışmaları ve alacak verecek meselelerinin cinayet nedenleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti. Nedenler arasında 2. sırada çıkar çatışmaları, 3.sırada ise ani gelişen olaylar yer aldığını tespit edildi. Dedektifler cinayetlerin bir kısmında alkolün etkisinin olduğunu, bazı cinayetlerin alkolün verdiği cesaretle işlendiğini de ifade etti.

20 YIL SONRA PARMAK İZİ YAKALATTI

Cinayet Büro dedektifleri geçmişe dönük faili meçhul cinayetleri de aydınlattı. Gelişen adli tıp teknolojisini kullanarak gölgede kalmış katil zanlılarını yakalamak için eski dosyaları tek tek açan dedektifler 2001 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısını olayın zaman aşımına uğramasına bir hafta kala yakaladı. Üsküdar’da 14 Temmuz 2001’de Ramazan Aksu 7 yerinden bıçaklanarak, çarşafla boğularak öldürülmüştü.

O dönem olay yerindeki bir bardaktan alınan parmak izlerinden sonuç çıkmamış ve cinayet faili meçhul kalmıştı. Dosyayı yeniden açan dedektifler, bardaktaki parmak izlerini APFİS sitemi üzerinden yeniden tarattı ve katil zanlısının ehliyet yenilemek için parmak izi verdiğini belirledi. 20 yıl boyunca hiç bir resmi işlem yapmayan, hastaneye bile gitmeyen katil zanlısı Ramazan A. cinayet dosyasının zaman aşımına uğradığını düşündü ve ehliyet yenilemeye gitti. Fakat zaman aşımının dolmasına bir hafta kala 12 Temmuz 2021 günü yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT LİSTEDE İLK SIRADA YER ALDI

Verilere göre en çok cinayetin Esenyurt, Fatih ve Pendik ilçelerinde işlendi. Nüfustan kaynaklı yoğunluğun oldukça fazla olduğu bu ilçelerin düzensiz göç alması ve alkollü eğlence mekanlarının da bu ilçelerde yoğunlaşması cinayet olaylarının fazlalığının nedenleri arasında olduğu öğrenildi. İstanbul’da polis bölgesinde işlenen cinayetlerden yüzde 30’unun yabancı kişiler arasında olduğu da istatistiklere yansıdı. Kendi aralarındaki meseleler yüzünden meydana gelen olaylara en az karışanlar Suriyeliler olurken, Afganlar ise en fazla olaya karışanlar oldu.

